В мобильном банке «Русского Стандарта» теперь можно оформить страховой полис для выезжающих за рубеж

Клиенты банка «Русский Стандарт» получили еще одну возможность оформить страхование для туристов, выезжающих за рубеж: теперь полис можно купить и в официальном мобильном приложении банка RSB Mobile. Оформление полиса доступно во вкладке «Страхование» в разделе «Предложения банка». Защиту предоставляет «Компания Банковского Страхования».

Покупка страховки для выезжающих за рубеж в мобильном банке займет не более трех минут. Причем оформить можно как однократный, так и годовой полисы. Клиенты могут дополнительно добавить страховую защиту на случай задержки авиарейса, потери документов, застраховать гражданскую ответственность путешественника. А также можно включить в полис спортивные риски, защиту от дополнительных транспортных расходов, добавить сервис «юридическая помощь за рубежом».

Оплата полиса в мобильном банке RSB Mobile осуществляется в режиме онлайн с банковского счета клиента. После оплаты электронный страховой полис автоматически отправляется на адрес электронной почты, указанный страхователем при оформлении.

Напомним, что клиенты банка «Русский Стандарт» также могут приобретать страховые полисы для туристов, выезжающих за рубеж, и в интернет-банке RSB Online.