Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People

Команда фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет 10-12 августа под Нижним Новгородом при поддержке Альфа-Банка, подробно рассказала о том,что ждет гостей зоны технологий в 2018 году.

В этом году зона технологий объединит 5 масштабных шатров, каждый из которых будет посвящен отдельной теме: здоровью, коммуникациям, саморазвитию, безопасности и экологии.

Основу выставочной части составят высокотехнологичные гаджеты, причем каждый посетитель сможет собственноручно протестировать новинки из самых разных областей.

Так, например, в медицинской мобильной барокамере Baroox можно будет не просто отдохнуть, а еще и подышать чистейшим кислородом. Камера была создана резидентами нижегородского технопарка Анкудиновка, с которым фестиваль сотрудничает уже несколько лет. Аппарат снимает болевой синдром, хроническую усталость, улучшает настроение и регенерацию тканей, становясь незаменимым помощником в разгар фестивального веселья.

Многочисленные меломаны будут тестировать современный контроллер Hercules DJControl Jogvision, который поможет прямо на территории фестиваля освоить азы написания электронных треков под чутким руководством профессиональных музыкантов.

В одном из шатров возведут гигантскую вертикальную агроферму, которую художник Иван Карпов впервые представил весной в московском Еврейском музее и центре толерантности. Арт-объект наглядно продемонстрирует, как фермеры будущего будут выращивать базилик, сельдерей и мелиссу. Концепция проекта – поиск новых методов оптимизации пространства.

Тема удивительных израильских стартапов будет раскрыта и в других презентациях. При поддержке Посольства Государства Израиль в России на фестивале покажут умную систему гидратации Water IO, футуристичный скутер-чемодан ATTO, очки дополненной реальности для велосипедистов Raptor и персональный тренер будущего VI.

«Лаборатория Касперского» представит уникальный магазин Data Dollar Store: чтобы сделать в нем «покупку», понадобятся не деньги, а личные данные со смартфона. Таким образом ваша личная информация становится не просто ценной, а по-настоящему дорогой. Эту необычную «валюту» можно будет обменять на эксклюзивную сувенирную продукцию, в том числе «личную персональную защиту». А самые смелые смогут выменять скриншоты личных переписок на ценные товары.

Одними из первых посетители фестиваля увидят новый премиальный внедорожник Volkswagen Touareg третьего поколения, оснащенный актуальными системами помощи водителю и рядом инновационных опций, среди которых: информационно-развлекательная система Discover Premium с 15-дюймовым дисплеем, система ночного видения Night Vision, матричные светодиодные фары IQ. Light, проекция данных на лобовое стекло, уникальные массажные кресла и 8 программ для релаксации, а также атмосферная подсветка с настройкой до 30 различных цветов.

Обеспечивать работу зоны технологий с помощью высокоскоростного мобильного интернета 4G будет бессменный партнер фестиваля – «Билайн». В этом году созданная оператором крупнейшая в России Wi-Fi сеть под открытым небом составит 400 000 кв. м., а для обеспечения качественной связи на всей территории фестиваля будет установлено более 160 точек Wi-Fi, из которых часть будет оснащена новейшей адаптивной антенной системой на основе технологии BeamFlex. Применение данной технологии позволит динамически изменять направление сигнала в сторону наибольшего скопления активных пользователей, что обеспечит значительное расширение пропускной способности канала беспроводной передачи данных и стабильно высокую скорость мобильного интернета.

Одной из самых популярных секций зоны технологий всегда был масштабный лекторий, который в этом году вместит до 600 человек. Каждое фестивальное утро здесь будет начинаться с лекций и паблик-токов от популяризаторов ЗОЖа и приверженцев новой креативной экономики, среди которых:

- Популярный блоггер и врач-кардиолог Алексей Утин, который с утра пораньше обсудит с сонными посетителями влияние электронной музыки на продолжительность жизни, а также проведет экспресс-исследование, определяющее биологический возраст;

- Спортсмен-киборг Дмитрий Игнатов, обладатель одного из самых современных бионических протезов в России, выступит с мотивирующей лекцией, демонстрируя на личном примере безграничность человеческих возможностей;

- Телефермер Дмитрий Павлов расскажет и покажет, как соединить фермерство и технологии и как каждый житель большого города может завести собственную ферму, не вставая с дивана.

Тема бизнеса будет раскрыта в секции РБК «Hype Science: бизнес на высоких технологиях». Гости лектория — российские предприниматели, которые расскажут о своих историях успеха и о том, как вывести технологический стартап на пока несуществующий рынок и превратить его в полноценную бизнес-модель. Один из приглашенных спикеров, Никита Чен-юн-тай, наделал шума в СМИ, напечатав в Подмосковье настоящий дом при помощи 3D принтера.

Каждый вечер гостей лектория будут ждать выступления зарубежных лекторов и видных деятелей искусства, умело совместивших в своей деятельности творческое начало и современные технологии.

Как и в предыдущие годы, с Mastercard территория самого технологичного музыкального фестиваля вновь станет комфортным пространством без наличных. Гости смогут просто и удобно оплачивать сувениры, еду и напитки банковскими картами и устройствами с бесконтактной оплатой (смартфонами и умными гаджетами), а если потребуется – смогут прямо на площадке выпустить себе карту в браслете, обратившись в один из полевых офисов Альфа-Банка.

Посетители также смогут познакомиться с самыми громкими проектами с Kickstarter и Indiegogo, среди которых: маска осознанного сна Sleepace Smart Headphone; отучающий от вредных привычек браслет Pavlok; новейшая версия интимного тренажера Кегеля Elvie и многое другое.

В зоне технологий будут представлены десятки футуристических гаджетов, а в ночное время своды шатров превратятся в полотна для визуальных экспериментов современных художников, которые продемонстрируют принты на тему будущего.

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Фестиваль Alfa Future People вот уже пять лет проходит на берегу Волги недалеко от поселка Большое Козино под Нижним Новгородом. AFP с первых лет развеял сомнения в том, что в России возможен большой open-air фестиваль электронной музыки. Организация, состав участников и широкий жанровый диапазон сделали Alfa Future People событием мирового значения. В 2018 году на пяти сценах фестиваля выступят мировые звезды электронной музыки: Alesso, Afrojack, Steve Aoki, Tiesto. KSHMR, Gareth Emery, Krewella, Ben Klock, Jan Blomqvist и еще более 100 исполнителей. В рамках фестиваля также пройдут выставки, будут работать более 20-ти спортивных площадок, будут построены уникальные инсталляции и будут открыты лектории, посвященные развитию современных технологий.

Дополнительная информация для СМИ:

Агентство Future Communications:

Надежда Буяльская, CEO

+ 7 9032988828 |buyalskaya@afp.ru

Ирина Иванченко, PR-менеджер

+ 7 9266685284 |iivanchenko.pr@gmail.com

Александра Попова, PR-менеджер

+7 9167977138 |a.p.p.popova@gmail.com