«Абсолют Банк» запустил мобильное приложение для перевода денег с карты на карту любых банков

«Абсолют Банк» запустил новое мобильное приложение – «Абсолют.переводы» – для р2р-переводов с карты на карту различных банков в рамках онлайн-сервиса «Абсолют.market». Приложение доступно для устройств на базе платформ iPhone iOS и Android. Переводы доступны для держателей банковских карт на базе платежных систем Visa, Mastercard, «Мир» (только перевод на карту). При проведении платежа клиенту необходимо ввести лишь реквизиты карт.

По заявлению банка, мобильное приложение «Абсолют.переводы» отличается удобным интерфейсом с возможностью сохранения информации по картам и с опцией просмотра истории операций, их повтора без ввода реквизитов заново.

В период действия акции – до 11 августа 2018 г. – комиссия за р2р-переводы в мобильной версии сервиса «Абсолют.market» составит 1,2%, но не менее 50 руб.

Напоминаем, что ранее «Абсолют Банк» запустил в «Абсолют.market» сервис трансграничных р2р-переводов с карт российских эмитентов на карты, выпущенные банками других стран.