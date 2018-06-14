BSS выпустила новую версию системы ДБО CORREQTS Retail

BSS объявила о выпуске новой версии системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц CORREQTS Retail v. 3.3.21.

В новой версии системы: реализованы рекомендации Банка России №ИН-04-45/12 от 22.02.2018 по заполнению распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги; выполнен импорт справочника БИК РФ из файла в формате xml, соответствующий форматам УФЭБС 2018.3.0 (вступает в силу 02.07.2018); расширены настройки анкеты для оформления кредита, позволяющие оптимизировать процесс заполнения анкеты; внедрен новый механизм создания печатных форм заявлений, позволяющий банкам самостоятельно наполнять печатную форму из данных клиента и продукта; обеспечено повышение удобства в Мобильном приложении в части заполнения клиентом заявлений и распоряжений.