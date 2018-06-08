ВТБ начал прием карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс»

ВТБ начал эквайринговое обслуживание карт Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс». Оплатить поездку новым способом можно во всех аэропортах Москвы.

Пассажиры «Аэроэкспресс» теперь могут оплатить проезд бесконтактными картами Union Pay, в том числе с использованием сервисов мобильных платежей.

По словам вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека, запущенная услуга будет особенно востребована в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г.

«Мы фиксируем существенный рост расходов китайских туристов в России. Обслуживание платежной системы Union Pay на турникетах «Аэроэкспресс» позволит миллионам иностранных граждан пользоваться привычными сервисами на территории России», – сказал Алексей Киричек.

До конца августа 2018 г. для держателей карт Union Pay действует акция, в рамках которой стоимость поездки на «Аэроэкспресс» составит 1 руб. при условии бесконтактной оплаты билета через турникет. Предложение распространяется на поездки в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс».

Возможность оплаты проезда непосредственно на турникетах «Аэроэкспресс» была внедрена банком ВТБ в августе 2013 г. С момента запуска сервиса объем совершенных операций достиг 200 млн руб.

Чтобы воспользоваться услугой, пассажиру достаточно приложить бесконтактную банковскую карту или смартфон к считывающему устройству на турникете.