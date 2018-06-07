Сбербанк назвали крупнейшим эквайером Европы по итогам 2017 года

По данным исследовательской компании The Nilson Report Сбербанк второй год подряд стал крупнейшим банком-эквайером в Европе. В 2017 г. Сбербанк обеспечил более 9 млрд транзакций в своей эквайринговой сети. За год этот показатель вырос на 20%. В исследовании учитывались данные о бизнесе Сбербанка на территории России.

Как и годом ранее, на второй позиции в перечне крупнейших европейских эквайеров — платежная система Worldpay (7,91 млрд транзакций), третью позицию занял банк Barclays (6,89 млрд транзакций).

По итогам 2011 г. Сбербанк занимал в аналогичном рэнкинге The Nilson Report 12 место, год спустя поднялся на 6 позицию (1,3 млрд транзакций). В 2014 г. Сбербанк вошел в тройку крупнейших эквайеров Европы (3,6 млрд транзакций), а в 2015 г. поднялся на второе место (5,3 млрд транзакций).

The Nilson Report учитывает транзакции, которые были совершены в точках продаж, онлайн, с использованием интернета на мобильном телефоне и с помощью приложений.

«В 2017 г. фокусом нашего эквайрингового бизнеса было развитие функциональности и надежности нашей платежной инфраструктуры. Почти все наши терминалы принимают бесконтактные карты и позволяют оплатить покупку с помощью NFC-кошельков смартфонами или часами. В прошлом году наши терминалы стали обслуживать, помимо Visa, Mastercard и МИР, карты China Unioin Pay. Мы запустили в тираж наше решение mPOS – это мобильные терминалы и приложение, которые пользуются популярностью для оплаты у организаций, осуществляющих доставку товаров покупателю, – отметила старший управляющий директор блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. В результате 2017 г. парк pos-терминалов был увеличен на 23% и достиг 1,3 млн устройств».

The Nilson Report осуществляет исследования в индустрии банковских карт и платежей на глобальном уровне и издает одноименный журнал, признанный игроками рынка. Компания существует на протяжении 46 лет.