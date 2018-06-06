«Первый ОФД» и банк «Русский Стандарт» обеспечат комплексное обслуживание клиентов

Банк «Русский Стандарт» «Первый ОФД» объявили о начале стратегического партнерства. Главная цель сотрудничества – упростить переход малого бизнеса на онлайн-кассы, которые до 1 июля 2018 года должны приобрести новое оборудование.

В рамках партнерства «Первый ОФД» и банк «Русский Стандарт» планируют оказывать комплексное обслуживание клиентов – приобретая новый кассовый терминал, можно будет сразу заключить контракт с «Первым ОФД» и подобрать фискальный накопитель на 13,15 и или 36 месяцев. Данное предложение ориентированно сразу на всех представителей малого бизнеса – от магазинов, кафе, ресторанов и предприятий бытовых услуг до служб доставки и такси.

«Мы стремимся сделать переход на новое онлайн-оборудование для предпринимателей малого бизнеса как можно более безболезненным. Сотрудничество с банком «Русский Стандарт» – это еще один шаг к достижению нашей цели. Банк выступает в роли единого окна, в котором предприниматель может как открыть счет и получить финансовые услуги, так и приобрести онлайн-кассу и подключиться к ОФД. Это удобно и быстро для клиента», – отметил директор по развитию бизнеса «Первого ОФД» Максим Ларькин.

Новое оборудование mCassa – это мобильная POS-система, созданная на базе Android, которая работает по принципу «Всё в одном». Система mCassa обеспечивает прием платежей в торговой точке, включая в себя весь необходимый функционал для проведения как наличных, так и безналичных операций.

Программное обеспечение мобильной POS-системы даёт возможность создавать каталог товаров и услуг и формировать товарную корзину покупателя. Клиентам торговой точки, участвующим в программе лояльности, система позволяет предоставлять скидки и привилегии. Также можно подключить любые дополнительные опции, необходимые для продажи товаров и услуг.

Работа с каталогом и личным кабинетом позволяет вести учет товаров и формировать отчетность, анализировать востребованность клиентами разных видов продукции и услуг. Мобильная POS-система оснащена фискальной памятью, кассовым программным обеспечением, камерой для считывания кода товара, таким образом, она позволяет проводить платежи и вести учёт товара в режиме реального времени.

На POS-системе реализован полноценный кассовый функционал с передачей информации оператору фискальных данных (в соответствии с 54-ФЗ) и функционал оплаты картами, включая оплату магнитными, контактными и бесконтактными картами. Важно, что ПИН-код вводится на виртуальной ПИН-клавиатуре в соответствии со всеми правилами Международных платёжных систем. По завершении транзакции клиенту распечатывается кассовый чек и слип операции по карте.

Новая мобильная POS-система создана под управлением операционной системы Android. Работоспособность системы поддерживается при наличии мобильного интернета (3G, LTE) или Wi-Fi подключения. Разработчиком программного обеспечения выступил ООО «Центр корпоративных технологий», который является одним из ведущих российских разработчиков инновационных IT-решений для банковского и финансового сектора.