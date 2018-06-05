Сбербанк презентовал экосистему для корпоративных клиентов

Сбербанк фактически завершил формирование экосистемы нефинансовых сервисов для малого и среднего бизнеса. Все сервисы доступны в разделе «Продукты и услуги» интернет-банка и закрывают основные потребности бизнеса.

Сегодня полный список нефинансовых услуг в разделе «Все продукты» Сбербанк Бизнес Онлайн насчитывает 24 сервиса: «Гарантия расчетов»; «Проверка контрагентов»; «Отчетность для госорганов»; «Таможенные платежи»; «Выставление счетов»; «Электронный документооборот (E-Invoicing)»; «Конструктор документов»; «Электронный архив»; «Сайт для бизнеса»; «Продвижение бизнеса онлайн»; «Пульс рынка»; CRM; Microsoft Office 365; «Школа бизнеса»; «Моя бухгалтерия онлайн»; «Моя бухгалтерия (аутсорсинг)»; «Бухгалтерия для ИП»; «Бизнес Аналитика»; «Моя команда (аутсорсинг)»; «Сервисы от 1С»; «Моя торговля»; «Платформа ОФД»; «Онлайн-касса Эвотор»; «Онлайн-касса для интернет-магазина».

Сервисы полностью отвечают на все текущие запросы клиентов. Но в дальнейшем Сбербанк планирует расширять и дополнять свою экосистему с учетом новых потребностей малого бизнеса.

Девять сервисов интегрировано с интернет-банком посредством технологии Fintech API. Некоторые из них встроены в типовые сценарии действий клиента и предлагаются пользователю только тогда, когда это для него актуально (например, «Гарантия расчетов», предлагаемая при создании платежного поручения в адрес контрагента, у которого есть риск прекращения деятельности).

«На сегодняшний день небанковские сервисы в новом Сбербанк Бизнес Онлайн помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов, которые возникают в процессе ведения и развития бизнеса. Мы сформировали уникальный арсенал услуг на рынке дистанционного банковского обслуживания для юридических лиц, – отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. – Вести бухгалтерию, перейти на полностью безбумажный документооборот, внедрить CRM-систему, участвовать в тендерах, создать сайт своей компании и многое другое – всё это теперь доступно в нашем интернет-банке для юр. лиц и позволяет нашим клиентам экономить время и оптимизировать процессы. Сервисами уже воспользовались сотни тысяч клиентов, из них более 70 тыс. пользуются расширенными возможностями сервисов на платной основе».

Одной из ярких новинок в списке нефинансовых сервисов Сбербанка стал «Пульс рынка», который использует технологии искусственного интеллекта и большие данные. «Пульс рынка» собирает данные торговых площадок в режиме реального времени и, благодаря сложным машинным алгоритмам, формирует рекомендательную подборку торгов, максимально подходящих для пользователя. Сервис также анализирует новостной фон и юридически значимые события компании и ее окружения, обрабатывает этот массив данных и предоставляет пользователю только важную информацию.

Сбербанк Бизнес Онлайн — интернет-банк Сбербанка для бизнеса, который отличают богатый инструментарий для корпоративного интернет-банкинга, включающий в себя в том числе размещение средств онлайн, таможенные платежи, внешнеэкономическую деятельность, проверку и уплата штрафов и начислений и др.; новые возможности взаимодействия с банком (ролевая модель, платёжный календарь, возможность покупки валюты онлайн с расчётом индивидуальных курсов; экосистему нефинансовых сервисов для развития и ведения бизнеса и современный дизайн, созданный на основе пользовательского опыта и обратной связи и удостоенный престижных российских и международных наград (Цифровые вершины, CX Award Russia, Red Dot Communication Design Award).

Новый интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн» был запущен в декабре 2016 г. Всего в Сбербанк Бизнес Онлайн (в старом и новом интернет-банках) на сегодняшний день зарегистрировано 1 млн 848 тыс. организаций. Из них в новом интернет-банке уже работают 1 млн 796 тыс. 69 компаний или 97 % клиентов; при этом в новый Сбербанк Бизнес Онлайн уже перешли 100 % предприятий малого бизнеса, являющихся клиентами Сбербанка.