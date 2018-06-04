Райффайзенбанк запустил эквайринговое обслуживание и прием в банкоматах карт UnionPay

Райффайзенбанк и UnionPay International объявили о начале приема в сети банкоматов и POS-терминалов банка карт UnionPay, крупнейшей международной платежной системы по объему транзакций и эмитированных карт.

Теперь держателям карт UnionPay доступны опции снятия наличных с карты и просмотр баланса в любых банкоматах Райффайзенбанка по всей России.

«Для того, чтобы сделать процесс использования наших АТМ более комфортным для гостей из Китая, мы изучаем возможность перевода интерфейса банкоматов на китайский язык, – сказал Дмитрий Обоянцев, руководитель направления развития устройств самообслуживания Райффайзенбанка, – Мы рассчитываем, что подключение новой платежной системы позволит увеличить число пользователей сервисами Райффайзенбанка за счет клиентов иностранных банков, а также повысить доходность банкоматной сети»

«Россия стала популярным направлением для китайских туристов, которые традиционно отдают свое предпочтение в пользу нашего платежного бренда. Поэтому мы в UnionPay продолжим делать все возможное, чтобы подарить клиентам надежный и удобный опыт использования банковской карты, — отметил Фань Цзигуан, глава российского офиса UnionPay International. — Мы рады сотрудничеству с Райффайзенбанком, которое направлено на дальнейшее развитие системы приема наших банковских карт. Мы верим, что данное партнерство привлечет новых клиентов для банка и местных торгово-сервисных предприятий, которые смогут предложить более качественные услуги всем, кто пользуется картами UnionPay во время посещения России».

Перевод POS-терминалов на прием карт UnionPay будет происходит поэтапно в течение нескольких недель. В первую очередь банк реализует возможность приема платежей по картам UnionPay в торговых точках Duty Free, брендовых магазинах, отелях и ресторанах, в преддверие Чемпионата Мира по футболу.

«Мы стремились завершить всю техническую подготовку перевода терминалов и банкоматов на прием UnionPay к старту масштабного спортивного мероприятия в России, чтобы обеспечить иностранным гостям из Китая и других стран максимально комфортную платежную инфраструктуру, а нашим клиентам эквайринга – возможность предоставлять туристам требуемый платежный сервис, – сказал Алексей Крохин, руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка, – В дальнейшем подключение к UnionPay – крупнейшей платежной системе мира, активно развивающей бизнес в России, – будет способствовать привлечению банком новых клиентов эквайринга из различных сфер деятельности, расширению линейки предложений клиентам и росту оборотов по картам».

На текущий момент POS-терминальная сеть Райффайзенбанка насчитывает более 20 тыс. устройств. Количество банкоматов сети Райффайзенбанка – порядка 2 тыс.

В данный момент карты UnionPay принимаются в порядка 85% POS-терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов на территории России. Более чем 1 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с помощью технологией бесконтактной оплаты QuickPass. Кроме того, на российском рынке выпущены более 1,5 млн карт UnionPay.