«Альфа-Банк» предложил пользователям Google Pay выпуск карт через приложение за 60 секунд

Клиенты «Альфа-Банка» – пользователи смартфонов на базе Android – получили возможность моментального заказа и выпуска дебетовых и кредитных карт в мобильном приложении «Альфа-Мобайл». Карту можно сразу добавить в Google Pay и оплачивать покупки смартфоном везде, где установлены терминалы бесконтактной оплаты, в приложениях и в интернете. Клиенты банка смогут снимать наличные и пополнять счет в банкоматах с поддержкой бесконтактной технологии оплаты Mastercard и Visa.

«Основной вектор развития услуг и продуктов "Альфа-Банка" - digital. Моментальный выпуск карты в приложении — это прорывная технология, позволяющая клиентам "Альфа-Банка" заказать и сразу начать пользоваться банковской картой менее, чем за минуту. При необходимости клиент всегда сможет получить физически карту в ближайшем отделении "Альфа-Банка", – сказала директор по продуктам розничного бизнеса "Альфа-Банка" Елена Бочарова. – И конечно, мы не забыли о поклонниках Samsung Pay – их ждут приятные новости».

«Альфа-Банк» первым на российском рынке предложил клиентам возможность такую возможность выпуска карты. Услуга получила большую популярность среди наших клиентов – около 4% от всех заказов карт пришлось именно на цифровую доставку и этот показатель продолжает расти. В большей степени сервис пользуется спросом у состоятельных клиентов. Наиболее привлекательны флагманские продукты банка - кредитная карта 100 дней без % и СashВack.

Кроме мобильного приложения «Альфа-Банка», карту можно заказать в любом отделении, по телефону, интернет-банке или в контактном центре. Клиент моментально получит уведомление на экране своего смартфона операционной системой iOS или Android. Карта станет доступна в приложении «Альфа-Мобайл» уже через пару секунд. Клиенту достаточно перейти по ссылке из уведомления и привязать выбранную карту к Apple Pay или Google Pay, чтобы начать использовать ее для оплаты любых товаров и услуг.