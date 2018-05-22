Сбербанк вступил в консорциум по развитию интернета вещей

Сбербанк вошел в консорциум Центра компетенций беспроводной связи и интернета вещей. Среди его участников — Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), «Атомстройэкспорт», «Газпромнефть», «Российские космические системы», Phillips и другие. В консорциум также вошли около 10 университетов и научно-исследовательских центров, ведущих соответствующие разработки.

Центр компетенций будет инициировать исследования в сфере интернета вещей, внедрять результаты научных разработок в бизнес, способствовать выводу продуктов и услуг на международный рынок, а также разрабатывать стандарты отрасли и образовательные программы. Консорциум планирует вложить в научные исследования 90 млн руб. в 2018 г., и до 200 млн руб. — в 2022 г.

«Наш опыт в ИТ и других технологических отраслях поможет проектам Центра развиваться эффективнее. Сбербанк будет сопровождать всю цепочку коммерциализации: от развития совместных лабораторий до выкупа стартапов, — сказал старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб. — Мы планируем выкупать лицензии на интеллектуальную собственность, разработанную в рамках Центра для вывода технологии на глобальный рынок».

Среди потенциально интересных для Сбербанка следующие направления развития технологии интернет вещей: «умное здание», «умный магазин», «умный город» и eHealth. В нескольких отделениях банка уже реализованы проекты сбора телеметрических данных и дистанционного управления. Также интересует Сбербанк развитие концепции «Банка вещей» — автоматических платежей, которые могут вносить различные устройства без участия человека.

Чтобы обеспечить рынок кадрами, Центр разработает учебные программы в сфере «интернета вещей» для бакалавров, магистров и аспирантов. Некоторые программы будут реализованы совместно с зарубежными вузами: соглашение о сотрудничестве уже подписали Массачусетский технологический институт (США) и Технический университет г. Мюнхена (Германия).