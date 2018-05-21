Банк «Финам» запустил мобильное приложение для юридических лиц

Инвестиционный банк «Финам» запустил для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих в банке расчетный счет, новую услугу – доступ к счету предприятия с помощью мобильного приложения.

Банк «Финам» запустил для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей мобильное приложение iBank2. Приложение позволяет совершать все операции с расчетного счета организации с помощью мобильного устройства под управлением операционных систем iOS и Android.

Для подключения услуги клиенту необходимо скачать приложение на мобильное устройство, в интернет-банке указать номер мобильного телефона, который будет служить логином, и пройти авторизацию в приложении. После этого клиент сможет осуществлять платежи по счету предприятия с помощью мобильного телефона. При этом банк, заботясь о безопасности клиентов, установил лимит на одну операцию не более 200 тыс. руб.

«Развитие мобильных банковских решений – приоритет любого банка. И если для физических лиц каждый банк достаточно давно начал предлагать мобильные решения, то для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на рынке по-прежнему мобильные версии интернет банка не очень распространены, что серьезно ограничивает мобильность бизнеса. Теперь ведение дел своего предприятия стало таким же простым, как использование личного банковского счета», – сказал руководитель управления по работе с юридическими лицами банка «Финам» Руслан Турдибаев.