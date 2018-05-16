МТС разместил первые в России коммерческие облигации по технологии блокчейн

МТС объявил о выпуске первых в России коммерческих облигаций на 750 млн руб. с размещением и расчетами с помощью смарт-контрактов на основе технологии блокчейн.

Рублевые облигаций серии КО-П01 на 750 млн руб. со сроком обращения 182 дня и ставкой квартального купона до погашения 6,8% годовых размещены на внебиржевом рынке по закрытой подписке. Национальный расчетный депозитарий (НРД) предоставил для проведения сделки собственную блокчейн-платформу на базе Hyperledger Fabric 1.1. Основным покупателем выпуска облигаций стал Sberbank CIB.

В рамках подготовки к сделке была реализована полная модель расчетов DVP (Delivery versus Payment) на блокчейн, при котором движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно (поставка против платежа). В рамках сделки добавлена возможность динамического изменения состава участников сети для работы с широким кругом инвесторов.

«МТС испытывает и внедряет новые технологии во всех направлениях деятельности, включая сферы корпоративных финансов и финтеха. При этом перед нами стоит задача ускорить вывод инновационных решений из фазы тестов в эксплуатацию. Сегодня с участием наших партнеров мы успешно осуществили первый в России выпуск коммерческих облигаций с помощью смарт-контрактов на базе технологии блокчейн по всей цепочке расчетов – от размещения бумаг и получения за них денежных средств до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором, - отметил вице-президент МТС по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям Андрей Каменский. - МТС планирует и дальше применять технологию блокчейн, в первую очередь на финансовых рынках, так как её использование повышает прозрачность транзакций, доверие среди участников сделок и снижает затраты на проведение операций».

«НРД одним из первых в России начал заниматься технологией блокчейн. Работа над прототипом платформы для проведения сделок с облигациями стартовала в НРД в первом квартале 2017 года. Сделка со Сбербанком и МТС стала первой, закрепившей за блокчейном статус промышленной технологии, обеспечивающей конфиденциальность и скорость при расчете с ценными бумагами, – сказал Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария. – Нашей конечной задачей остается создание вместе с лидерами рынка инфраструктуры учета цифровых активов, наличие которой – принципиально важное условие для прихода на рынок институциональных инвесторов и его динамичного развития и роста капитализации».

«Сбербанк является российским лидером в области внедрения технологических и цифровых инноваций в финансовом секторе. Выпуск облигаций МТС не только позволил нам подтвердить надежность, эффективность и безопасность платформы на базе блокчейн для организации и проведения сложноструктурированных сделок с ценными бумагами, но и в очередной раз доказал перспективность технологии для развития цифровой экономики России», - отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев.

Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. В рамках проекта была обеспечена конфиденциальность при работе со счетами, а также учтены особенности российского законодательства.

Блокчейн-платформа работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учёта облигаций максимально прозрачным. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Расчёты осуществляются непосредственно в системе учёта, что позволяет существенно ускорить проведение сделки.

Выбранная схема криптографической защиты позволяет проводить все операции в электронном виде с использованием уже имеющихся у клиентов группы «Московская биржа» электронных подписей.