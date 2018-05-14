«Сбербанк Лизинг» выпустил собственное мобильное приложение

Мобильное приложение «Сбербанк Лизинг» 1.0 для iOS и Android — это новый сервис для клиентов «Сбербанк Лизинга», который предоставляет доступ ко всей линейке продуктов, специальным акциям и программам, позволяет рассчитать стоимость предметов лизинга, размер ежемесячных платежей, а в перспективе – воспользоваться дополнительными сервисами партнеров «Сбербанк Лизинга».

«Теперь мы стали еще ближе к нашим клиентам, — прокомментировал заместитель генерального директора "Сбербанк Лизинга" Денис Яклаков. — Сегодня мы движемся в сторону упрощения отношений: новый интерфейс значительно облегчит взаимодействие клиентов с компанией, повысит уровень сервиса и, как следствие, лояльность. Приложение представляет собой платформу, развитие которой позволит в ближайшее время предложить клиентам максимально широкий перечень услуг».

Пользователям приложения доступен каталог легкового и коммерческого транспорта со скидками от дилеров и автопроизводителей, в котором можно легко рассчитать предварительную сумму договора лизинга и ежемесячный платеж с помощью встроенного калькулятора. Также приложение позволяет клиентам компании сравнить условия лизинга с условиями кредита и мгновенно отправить заявку на оформление лизинга. Кроме того, с его помощью можно быстро найти ближайший офис и проложить к нему кратчайший маршрут на автомобиле или пешком.

Для клиентов «Сбербанк Лизинга» с активным договором предусмотрен удобный личный кабинет с информацией о действующих договорах лизинга, где можно в режиме онлайн следить за графиком платежей и сроком окончания страховки предмета лизинга, а также быстро и в любое время связаться с клиентским менеджером или «горячей линией».

В приложении представлены сопутствующие услуги: каталог рекомендуемых дилерских центров технического обслуживания транспорта с возможностью сортировки по типу, марке и модели автомобиля, а также список магазинов автозапчастей и комплектующих. Предусмотрена возможность отправить запрос на расчет страховки. По мере развития платформы перечень услуг будет расширяться.

Приложение «Сбербанк Лизинга» доступно бесплатно в App Store и Google Play.