Клиенты Сбербанка могут бесплатно открыть интернет-магазин

Сбербанк предлагает представителям малого бизнеса новый сервис для создания сайта с встроенным механизмом оплаты. Благодаря площадке Yoom.shop клиенты банка могут бесплатно открыть свой интернет-магазин.

Сервис интегрирован с платежными системами Сбербанка, службами доставки и поддерживает передачу данных в соответствии с требованиями закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». Предпринимателям также доступны облачное хранение информации и персональная настройка дизайна сайта.

«Многие начинающие предприниматели и представители малого бизнеса хотят создать свой интернет-магазин, но зачастую для этого не хватает средств, навыков или возможностей. Мы запустили удобное и доступное для каждого решение, которое позволяет сделать сайт-визитку или полноценный интернет-магазин с доставкой и оплатой. При этом владелец магазина платит только комиссию за эквайринг, весь остальной функционал он получает бесплатно», – рассказал директор управления торгового эквайринга Западно-Сибирского банка Сбербанка Александр Савельев.