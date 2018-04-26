«Алтимета» завершила внедрение системы управления закупками для «СберТеха»

«Алтимета» завершила проект по разработке и внедрению системы автоматизации закупок в «Сбербанк-Технологиях». Основой создаваемой системы стал типовой программный продукт «ЛотЭксперт SRM» – передовое отечественное SRM-решение для коммерческих и государственных предприятий, организаций и холдинговых структур (SRM – Supplier relationship management).

«Специализированное SRM-решение прекрасно вписалось в существующий ИТ-ландшафт предприятия, – отметили в компании «Алтимета». – Система взаимодействует с целым рядом смежных систем «СберТеха», как внутренних, в которых ведется бюджет, бухгалтерский и складской учет, так и внешних, таких как электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ» и Единая информационная система в сфере закупок zakupki.gov.ru».

Система обеспечивает комплексную автоматизацию закупочных процессов предприятия в соответствии с 223-ФЗ, включая планирование закупок, заявочную кампанию, проведение закупочных процедур, заключение и исполнение договоров, отчетность и контроль.

В части планирования закупок, SRM отвечает за сбор потребностей от уровня центров затрат, согласование и консолидацию потребностей в сводный план закупок предприятия, автоматическую публикацию плана в ЕИС. План закупок в системе не только реализует требования 223-ФЗ, но и учитывает дополнительные аналитические срезы, в том числе для целей бюджетирования. Заявки на осуществление закупок формируются исключительно из утвержденного плана-графика, и проходят согласование по гибким маршрутам.

«Благодаря внедрению системы, удалось связать воедино все закупочные процессы предприятия. В любой момент можно увидеть весь жизненный цикл потребности, от плана закупок до фактической оплаты счетов и сопровождения договоров, все "как на ладони", – сообщили в «СберТехе». При этом обеспечивается бюджетный контроль в течение всего процесса закупки. Затраты согласуются еще на стадии заявки на закупку, под них резервируются в бюджете денежные средства, а в дальнейшем, на этапе исполнения договора, производится расходование этих средств из связанных заявок на затраты.

Согласно регламентам «Сбербанка», закупки всех предприятий группы проводятся на электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ». Система автоматически передает на ЭТП сведения о закупках, загружает с площадки заявки участников, формирует и публикует протоколы по результатам закупки. При этом рассмотрение и сопоставление предложений участников, проведение заседаний закупочных комиссий, подготовка и утверждение протоколов – производятся с использованием возможностей SRM. Так, при проведении конкурсов и запросов предложений применяется критериальная рейтинговая оценка предложений участников с привлечением экспертной группы. Кроме того, система автоматизирует деятельность закупочных комиссий, планирование и проведение очных и заочных заседаний, предлагает удобное электронное голосование для топ-менеджеров.

После выбора победителя, в системе формируется карточка договора, в которую включается детальная спецификации поставки в привязке к корпоративному справочнику НСИ по закупаемым номенклатурным единицам. Такой подход позволяет обеспечить сквозную интеграцию со складом, а также накапливать аналитические данные для отслеживания средней стоимости и динамики изменения цены на закупаемую номенклатуру. Текст типовых договоров формируется системой автоматически, что позволяет исключить человеческий фактор, а заодно и упростить работу сотрудников. После согласования по гибкому маршруту, договор выгружается в ЕИС и в 1С.

«В системе полностью автоматизирован процесс контроля и учета исполнения договора, – отметили в компании «Алтимета». – При формировании карточки заказа генерируются графики плановых оплат и поставок, по которым в дальнейшем ведется учет "план-факт". Вся эта информация передается в корпоративную систему 1С, где формируются платежный календарь и черновики закрывающих документов для складского учета. В дальнейшем, плановые даты закрываются фактическими поставками и заявками на оплату. Сформированные в SRM сведения согласуются в 1С, после чего производится учет утвержденных документов. Важно отметить, что расходование средств производится строго из согласованных на этапе заявочной кампании заявок на затраты, что обеспечивает контроль непревышения запланированного бюджета».