«Райффазенбанк» запустил в России перевод по номеру телефона на платформе Mastercard

«Райффайзенбанк» объявил о запуске сервиса, позволяющего проводить переводы на любые карты других банков, а также пополнять карты «Райффайзенбанка» с карт других банков по номеру телефона. Решение реализовано на платформе Mastercard.

Mastercard запустила в России технологическую платформу для удобных, простых и безопасных переводов, на которой российские банки могут реализовать для своих клиентов-держателей карт сервисы переводов по номеру телефона, адресу электронной почты, а также переводов в социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

Первым к инновационной платформе подключился «Райффайзенбанк» – держатели карт этого банка могут сделать переводы на карты российских банков по номеру телефона получателя средств, а также получать по номеру телефона переводы от клиентов держателей карт других банков.

Перевести деньги безналично можно с карт и на карты Mastercard\Maestro и Visa, выпущенные российскими банками. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести на сайте Райффайзенбанка номер своей карты, номер телефона получателя и сумму перевода, можно добавить текстовое сообщение. Получателю будет направлена СМС со ссылкой на портал платежной системы Masterсard, где ему нужно указать код, отправленный в СМС, ввести номер своей карты и принять перевод.

У получателя перевода есть возможность зарегистрироваться на защищенном портале платежной системы и менять настройки профиля в дальнейшем, если потребуется. Можно будет настроить автоматическое зачисление переводов по номеру телефона, например, на зарплатную карту, а по адресу электронной почты – на другую карту. При этом устанавливать карту по умолчанию не обязательно, можно принять перевод или несколько переводов сразу на карту, выбранную вручную.

«Новая платформа Mastercard – еще один современный удобный и безопасный сервис для России, где мы работаем уже более 20 лет и куда приносим передовые инновационные платежные технологии и решения, - сказал Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России. - Сервисы безналичных денежных переводов с использованием карт получили широкое распространение и высоко востребованы в нашей стране. С новой платформой переводы будут еще удобнее как для отправителей, так и получателей. У отправителя перевода будет возможность выбрать удобный способ отправки перевода, а получателю не нужно будет сообщать свой номер карты или указывать его в сервисе каждого банка-отправителя и запоминать эту информацию. Расширяя спектр и упрощая сервисы для цифровых операций мы способствуем росту и развитию безналичной экономики в стране».

«Ранее клиентам банка уже был доступен перевод по номеру телефона в мобильном и интернет-банке Райффайзен-Онлайн внутри Райффайзенбанка. Однако наши клиенты переводят средства не только внутри банка, и мы хотели дать им возможность с таким же комфортом пользоваться сервисом и при переводе в другие кредитные организации. Теперь можно как пополнять свои карты с карт других банков, так и переводить средства своим друзьям и знакомым, которые пока не являются клиентами Райффайзенбанка. Более того, для этого не требуется авторизоваться в интернет-банке – достаточно просто зайти на наш сайт, ввести номер своей карты и телефон получателя. Кроме того, вскоре мы реализуем функционал, который позволит на нашем сайте проводить переводы по номеру телефона между картами других банков. Мы считаем разработку Mastercard очень перспективной с точки зрения возможностей для улучшения клиентского опыта и рады, что стали первым банком, который подключился к платформе. Проект компании Mastercard - инновационное решение и значимое событие на рынке переводов физических лиц», - отметил Дамьен Леклер, руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Зачисление средств на карты Райффайзенбанк происходит моментально, на карты других банков - моментально или от одного до трех рабочих дней, в зависимости от банка-получателя. Если получатель не примет перевод в течение пяти календарных дней, перевод отменится и средства вернутся на карту отправителя. Перевод на карты Райффайзенбанка с дебетовых карт других банков по номеру телефона доступен бесплатно, за перевод с кредитных карт Райффайзенбанка будет взиматься комиссия.

Технологическим партнером- подрядчиком Mastercard в разработке данной платформы стала компания Mail.Ru Group. Платформа разработана на базе российского программного обеспечения: системы управления базами данных Tarantool и облачной инфраструктуры Mail.Ru Cloud Solutions, обеспечивающих скорость и надежность промышленных решений.

"Мы очень рады, что крупная международная корпорация Mastercard применяет наши технологии в промышленной среде. Это подтверждение высокого уровня наших специалистов, поддержки и сервиса. В данном проекте были применены основные сильные стороны Tarantool, включая наличие сервера приложений и системы управления базами данных в одном программном решении. Благодаря этому мы добились быстроты разработки и внедрения, получили удобство взаимодействия команд управления, разработки и тестирования проекта", – говорит Денис Аникин руководитель проекта Tarantool.