ESET: фишинговое приложение в Google Play нацелено на пользователей 21 банка

Специалисты ESET выявили новую мошенническую схему, нацеленную на пользователей мобильного банкинга. В Google Play появилось «универсальное мобильное приложение» для клиентов 21 банка.

Афера ориентирована на пользователей банковских приложений из Польши. Программа Universal Banking Poland предлагала доступ к личным кабинетам в 21 системе интернет-банкинга. Пользователю предлагалось выбрать из списка банк, в котором у него открыт счет, и ввести логин и пароль в специальную форму.

Введенные данные отправлялись на удаленный сервер злоумышленникам и использовались для кражи денег со счетов. Приложение обходило двухфакторную аутентификацию – пользователь не видел смс-сообщений от банка о списании средств, поскольку доступ к смс перехватывали атакующие.

Программа Universal Banking Poland появилась в Google Play 20 марта. Приложение удалено из официального магазина после предупреждения ESET, но по-прежнему доступно на сторонних площадках.

Подобная атака была обнаружена ESET в ноябре 2017 г. Она была нацелена на клиентов 14 банков. Вредоносные приложения маскировались под приложение для мониторинга курса криптовалют Crypto Monitor и StorySaver, инструмент для загрузки историй из Instagram.