Альфа-Банк внедрил электронное подписание документов в отделениях

Альфа-Банк внедрил электронное подписание документов всех отделениях своей розничной сети. Отчет о сессии, расписка в получении банковской карты, заявление на закрытие счета клиента – все эти документы клиенты могут подписать либо посредством введения пин-кода своей карты, либо путем получения кода подтверждения из sms-сообщения. Подписание этих документов составляет значительную долю в документообороте отделения и наиболее часто используются в работе.

«Такой процесс в два раза снизил время оформления документов и позволил увеличить скорость обслуживания в отделении за счет автоматического подписания и отправки в электронный архив, а также значительно сократил бумажный документооборот отделений. Теперь сотрудники смогут посвятить еще больше времени консультации клиентовпо продуктам и сервисам банка, а также решению их личных финансовых задач», – отметила ​директор по продажам блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Татьяна Волошина.