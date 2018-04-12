ТТК предоставил каналы связи банку «Уралсиб»

«Транстелеком» (ТТК) предоставил банку «Уралсиб» услуги по аренде магистральных и региональных каналов связи. Договор заключен на три года.

По итогам победы в конкурсе на оказание услуг связи компания «Транстелеком» подключила к защищенным каналам связи 85 операционных офисов банка, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах России, тем самым расширив до 17% долю в общем объеме каналов связи Банка. Каналы послужат для безопасной передачи данных между территориально разнесенными подразделениями бюанка «Уралсиб».

«Для организаций финансового сектора качественные услуги связи – важный залог успешной работы. Высокоскоростные защищенные каналы связи позволяют нам обеспечить эффективную коммуникацию между отделениями нашего банка – отметил начальник управления поддержки ИТ-инфраструктуры «Банка Уралсиб» Марат Янбарисов, – Это не первый опыт сотрудничества с оператором Транстелеком, который располагает надежной инфраструктурой по всей стране».

«Транстелеком накопил солидный опыт в обеспечении телекоммуникационными сервисами крупных предприятий и организаций, в том числе из банковской сферы, – отметил Александр Дубинин, руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке. – Мы готовы реализовать масштабные проекты по организации сетей в краткие сроки, при этом обеспечиваем высокую скорость и высокую надежность передачи информации».

«Транстелеком» является одним из лидеров на рынке защищенных корпоративных каналов связи в России. Услуги связи от оператора востребованы широким кругом корпоративных и частных клиентов. Компания уже сотрудничает с такими банками, как Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк, Россельхозбанк и другие.