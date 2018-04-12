«Модульбанк» открыл в Новосибирске второй центр разработки

«Модульбанк», специализирующейся на онлайн-обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса, открыл в Новосибирске второй центр разработки. Он расположен на площади 2,6 тыс. кв. м. и вмещает до 300 сотрудников.

В ближайшее время «Модульбанк» наймет в новый центр 70 человек. Затраты на открытие данного центра составили 30 млн руб, сообщил CNews председатель правления банка Андрей Петров.

У «Модульбанка» был уже один центр разработки – в Уфе (столица Башкортостана) – созданный на базе приобретенной банком компании Uniclouds. Открытие нового центра разработки Петров объясняет ростом банка и количества задач, связанных с ИТ.