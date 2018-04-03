HID Global и ThreatMark обеспечат безопасность банковского сектора

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, Текст: Владимир Бахур

HID Global объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с компанией ThreatMark, занимающейся разработкой технологий по обнаружению угроз и мошенничества. Партнерство двух компаний откроет новые возможности для финансовых организаций по обнаружению различных киберугроз, таких как вредоносное ПО, взлом приложений, фишинг, мошенничество с банковскими картами, хищение персональных данных и мошеннические транзакции.

Экспертиза HID в области управления идентификацией и доступом (IAM) включает в себя многофакторную аутентификацию, программное обеспечение для управления учетными данными и проверку личности в сложных средах. Возможности HID дополняют экспертизу ThreatMark в области обнаружения киберпреступлений и предотвращения мошенничества. Компании будут вместе работать над расширением функционала детектирования угроз и мошенничества, чтобы соответствовать возрастающим рискам кибератак.

«На фоне постоянно развивающихся киберугроз HID Global стремится расширять возможности обнаружения угроз, – сказал Мартин Лэдстэттер (Martin Ladstaetter), вице-президент по управлению продуктами подразделения IAM (Identity & Access Management), HID Global. – Сотрудничество с успешной компанией ThreatMark, обладающей оригинальным ноу-хау, позволяет нам увидеть еще более широкую поверхность атаки. Таким образом, мы гарантированно идем на шаг впереди киберугроз и сегодня, и в будущем».

«Партнерство ThreatMark с HID – это объединение экспертизы двух компаний для улучшения общей экосистемы безопасности посредством обнаружения угроз и мошенничеств, – отметил Майкл Треснер (Michal Tresner), CEO, ThreatMark. – ThreatMark предоставляет инновационную технологию глубокого поведенческого профилирования, которая вместе с передовой аналитикой помогает понять, как работает киберкриминал. Сотрудничество с такими компаниями, как HID Global, позволяет нам расширить наш охват и разработать более совершенные интегрированные решения».

HID Global предоставляет спектр решений для управления идентификацией и доступом. Это единственная компания, предлагающая конвергентное решение физической и логической идентификации с высоким уровнем безопасности. Решение ThreatMark, интегрированное с портфелем решений HID Global для обеспечения безопасности транзакций, осуществляемых клиентами и сотрудниками в банковской и финансовой сфере, значительно повысит уровень защиты, сохранив при этом удобство для пользователей, что так важно для банковской отрасли.

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