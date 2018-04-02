«Техносерв Консалтинг» внедрил омниканальную платформу в «Бинбанке»

«Техносерв Консалтинг» объявил о завершении первого этапа создания омниканальной платежной платформы в «Бинбанке». Омниканальная платежная платформа «Бинбанка» является бэк-офисной системой, предназначенной для интеграции и унификации всех бизнес-сценариев совершения платежей и переводов денежных средств клиентами банка независимо от канала обслуживания. Платформа обеспечивает сервисы унифицированного взимания комиссий, единый сквозной механизм создания платежей и их обработки, а также гибкие инструменты для управления базой поставщиков (получателей платежей).

С приходом технологий digital-банкинга непрерывно увеличивается количество операций, проводимых клиентами через цифровые каналы. Для поддержки единой точки распределения клиентских операций банку требуется единый слой бизнес-логики, поддерживающий все цифровые и традиционные каналы. При этом «завязать» бэк-офис ДБО на какую-то одну ядровую систему банка технически невозможно из-за недостаточной гибкости существующих АБС, сложности и дороговизны их доработки как устоявшихся монолитных продуктов. По этой причине в сфере приема, проверки и распределения клиентских платежей возникает технологический разрыв.

В случае с «Бинбанком» дополнительно сыграло роль присоединение дочерних банковских структур. Чтобы решить эти задачи в системном ландшафте банка, было принято решение о внедрении единой платформы приема платежей на базе микро-сервисной архитектуры с использованием open-sourсe платформ для получения максимальной гибкости и оптимальной стоимости владения.

В связи с тем, что банк являлся одним из ключевых участников рынка банковских слияний и поглощений, перед ним стояла основная задача быстро и эффективно предоставлять возможность клиентам «присоединенных» банков осуществлять переводы и платежи в адрес всех поставщиков услуг, заключивших договорные отношения с банком. При этом требовалось унифицировать все аспекты взаимодействия с поставщиками услуг: от заведения договора до формирования отчетных документов.

Главная цель внедрения – экономия на затратах, связанных с подключением клиентов «присоединенных» банков к системам проведения платежей и быстрое заведение новых поставщиков услуг силами бизнес-пользователей.

В процессе разработки и внедрения проект вели смешанной командой банка и «Техносерв Консалтинг». На сегодняшний день проводится опытно-промышленная эксплуатация, а в качестве основного канала обслуживания на первом этапе используется новая единая фронтальная система. В пилотном режиме в системе работают несколько специалистов банка.

В планах находится расширение функциональности разрабатываемой платформы, увеличение количества заведенных в систему поставщиков, подключение новых каналов обслуживания, совершенствование методологии и продолжение пути унификации процессов обработки платежей.

«Проект имеет серьезное значение для банка с учетом поставленных целей по росту транзакционного бизнеса. Создаваемая платформа и подход актуальны и точки зрения последних трендов в банковском секторе, где наблюдается повышенная активность регулятора и конкуренция по показателю time-to-market. Разрабатываемый продукт позволит сделать процесс приема платежей полностью прозрачным и управляемым, а выбранный архитектурный и организационный подход обеспечат легкое и быстрое внесение изменений» - сказал Антон Спирин, руководитель отдела по работе с финансовыми и коммерческими организациями «Техносерв Консалтинг».