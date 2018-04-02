Сбербанк выходит на рынок облачных продуктов

Сбербанк и «Ай-Теко» подписали соглашение о создании совместной облачной платформы SberCloud. Новая компания будет предоставлять облачные решения как для Сбербанка и его партнеров, так и для внешних клиентов. Участие Сбербанка в совместном предприятии составит 60%.

«Для построения облачной платформы мы берем лучшую технологию, представленную в России, и сильную команду, — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Благодаря этому мы сможем предложить рынку мощную, надежную и защищенную технологическую платформу для развития бизнеса».

Инвестиция позволит Сбербанку выйти на быстрорастущий рынок облачной инфраструктуры, в которой нуждаются как стартапы, так и крупные современные компании. На сегодняшний день наблюдается экспоненциальный рост объемов данных, который только повышает издержки компаний, уменьшая их гибкость и увеличивая время вывода продуктов на рынок.

Для корпоративных клиентов банка — от малого бизнеса до крупнейших корпораций — будет создан маркетплейс облачных решений, который позволит отказаться от приобретения собственных серверов и при этом гибко применять необходимые мощности. В маркетплейсе SberCloud можно будет воспользоваться как продуктами собственной разработки Сбербанка, так и предложениями ведущих мировых партнеров. Это даст возможность существенно сократить расходы на покупку ИТ-оборудования и ускорит процессы масштабирования сетевой инфраструктуры компании, а также позволит формировать сервис гибко и персонально под каждого клиента.

По оценке Forrester Research Russia, объём мирового рынка облачных технологий в 2016 году составил $112 млрд. При этом, по мнению отраслевых экспертов, в ближайшие 5−7 лет рынок должен вырасти в 10−15 раз.