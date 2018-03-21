Сбербанк упростил подключение бизнеса к оператору фискальных данных

Сбербанк и «Платформа ОФД», российский оператор фискальных данных, запустили упрощенное подключение касс к оператору фискальных данных (ОФД) в рамках сервиса «Оператор фискальных данных» в интернет-банке Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ). Презентация нового решения, которое позволяет передавать чеки в ФНС России через оператора «Платформа ОФД», состоялась в Москве на выставке METRO EXPO 2018.

Услуга доступна корпоративным клиентам Сбербанка и пользователям СББОЛ. Подключение сервиса происходит с помощью ключа активации, специального защищенного кода. Это обеспечит владельцам касс надежность и безопасность обработки их данных, а также доступ к новым инструментам развития бизнеса в экосистеме ОФД.

«Обновленный закон 54-ФЗ открыл рынок ОФД, что дало мощную основу для использования современных технологий в ритейле, – отметил Старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. – Сбербанк всегда активен в развитии экосистемы бизнеса в этой сфере. Мы сделали еще один шаг по упрощению работы с новыми правилами торговли для предпринимателей, и планируем в сотрудничестве с компанией "Платформа ОФД" предлагать новые действенные решения».

Новые инструменты – это магазин приложений, а также аналитические сервисы в личном кабинете «Платформа ОФД». «АВС-анализ» позволяет ранжировать товары и услуги по степени важности для бизнеса клиента, «XYZ-анализ» отражает динамику спроса на товары, которые покупают постоянно или редко, а «АВС-XYZ-анализ», представляющий собой совмещение предыдущих сервисов, помогает составить рейтинг значимости товаров и услуг в сравнении с частотой покупок.