Сбербанк предоставит малому бизнесу «Личного юриста»

Сбербанк запустил новый тариф в сервисе «Личный юрист». Теперь предприниматели могут получить юридические консультации в круглосуточном режиме за 2,5 тыс. руб. в год.

Тариф «Предприниматель Лайт» позволяет получать в удобных клиенту дистанционных каналах неограниченное количество устных консультаций, как по задачам бизнеса, так и по личным вопросам. Также юрист перезвонит лицу, которого вы укажете для предоставления ваших интересов в правовом споре, по запросу может принять дистанционное участие переговорах. В дополнение, у клиента есть возможность получить три рекомендации по составлению документов, две письменные консультации по интересующим юридическим вопросам, оценку судебной перспективы своей ситуации и обзор изменений законодательства по выбранной тематике.

Сервис доступен в любое время и в любой ситуации – клиент может получить консультацию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю через разные каналы, включая круглосуточный телефон, электронную почту, личный кабинет, Skype и мобильное приложение. В личном кабинете предприниматель всегда может прослушать консультацию специалиста повторно, чтобы не пропустить важных деталей.

«Новый тариф мы разработали специально для наших клиентов сегмента малого бизнеса. Он позволяет получить доступ к решению юридических вопросов начинающих предпринимателей и действующего бизнеса, при этом есть дополнительная возможность воспользоваться сервисом и при решении бытовых задач. Юридические вопросы являются важной частью повседневной жизни бизнесмена и с учетом запуска нового тарифа мы сделали продукт еще доступнее», – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Новую услугу можно приобрести на сайте Сбербанка, оплатив картой или по счету на оплату. В линейке представлены тарифы со стоимостью годового обслуживания для малого бизнеса: 2,5 тыс. руб. в год, 7,9 тыс. руб. в год, 11,4 тыс. руб. в год.

В настоящий момент продукт предлагается в Москве, с апреля вся линейка из трех тарифов будет доступна во всех регионах страны.