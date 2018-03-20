«Росбанк» начал управлять сетью с помощью искусственного интеллекта

«Росбанк» объявил о начале использования технологии location intelligence геоинформационной системы «Атлас» для управления сетью отделений.

Технология location intelligence агрегирует данные обо всех отделениях и подразделениях банка, оценивает потенциал и нагрузку, рассчитывает эффективность потенциальных офисов, исходя из данных об активности клиентов, банков-конкурентов, численности населения, трафика на улицах города и другой статистической информации. В результате, банк имеет «тепловую» карту по каждому городу присутствия с оценкой потенциала размещения отделения на уровне шаговой (100 м) доступности.

«С помощью высокотехнологичных продуктов Marketing Logic мы решаем задачи по открытию и перемещению отделений "Росбанка". Применение передовых технологий позволяет сохранять высокую скорость развития и использовать научный подход к повышению эффективности управления сетью. С помощью геоданных и прогнозных моделей нам удается точнее и быстрее принимать решения, минимизировать ошибки, планировать свои действия с учётом потенциала локации каждой точки продаж. Мы благодарны нашим партнёрам за их стремление постоянно улучшать продукт и всегда быть на стороне клиента», - отметил начальник управления развития и эффективности розничной сети «Росбанка» Владимир Коробов.

«В рамках обновления функционала системы «Атлас» мы значительно улучшили подход к построению прогнозной модели в направлении location intelligence. Чтобы повысить точность «тепловой» карты, модель теперь соединяет 2 подхода: машинное обучение и экспертные правила выбора хороших локаций, что позволяет объединить накопленные исторические данные и бесценный опыт экспертов – сотрудников банка. Продолжая сотрудничество с нами с 2016 года, Росбанк подтверждает важность применения современных методов пространственного анализа и геоданных для управления собственной сетью из более чем 350 отделений», - сказал управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.