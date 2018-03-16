Сбербанк предложил кредитные бизнес-карты для малого бизнеса

Сбербанк объявил о том, что первым в России предложил предпринимателям сегмента малого бизнеса кредитные бизнес-карты без ограничений по оплате любых товаров и услуг.

У карт существует льготный период кредитования – 50 дней, в этот период проценты по кредиту не начисляются при условии его погашения в указанный срок. Карта действует 36 месяцев, более того она может быть перевыпущена, что намного удобнее, чем получение нового кредита. Использовать кредитную карту можно 24 часа в сутки как на территории России, так и за рубежом.

За время проведения пилотного проекта Сбербанк выпустил таких карт на сумму кредитных договоров около 310 млн рублей. Наиболее востребовано малым бизнесом использование кредитной бизнес-карты при оплате командировочных расходов, товаров и услуг.

«Наше предложение уникально, таких кредитных бизнес-карт на рынке России не существует. Есть единичные кобрединговые продукты, которые работают в отдельных ритейл-сетях. Кредитную бизнес-карту, которую предлагаем мы, можно использовать без ограничений для оплаты любых товаров и услуг как в торговых точках, так и в интернете. Более того, это удобный способ для малого бизнеса получить кредит», — сказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов.

Открыть кредитную бизнес-карту можно несколькими способами: оформив заявку на кредитование и получив кредитную карту вместе с кредитом «Доверие» в отделении банка. Также можно заказать карту в отделении банка при условии действующего расчетного счета в Сбербанке сроком не менее 6 месяцев.

Минимальный лимит ¬– 100 тыс. руб., максимальный – 1 млн руб.