Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay

«Эвотор» (совместная компания Сбербанка, Андрея Романенко и ГК «АТОЛ») объявила о появлении в магазине приложений «Эвотор» нового приложения от разработчика TYMЕ, которое позволит предпринимателям принимать оплату через систему Alipay. Новый сервис будет востребован торговыми точками, которые часто посещают туристы из Китая.

Для запуска нового функционала на онлайн-кассе необходимо установить на нее бесплатное приложение от TYME из магазина приложений Эвотор. После регистрации в аккаунте предприниматель заключает договор на эквайринг с «Модульбанком» или привязывает уже существующий счет к своей торговой точке. Для приема платежей Alipay на онлайн-кассе «Эвотор» не требуется никаких дополнительных устройств.

Оплата покупок и услуг производится так же, как при оплате банковскими картами, в случае с Alipay роль карты выполняет QR-код покупателя в мобильном приложении платёжной системы. Кассир считывает сканером QR-код с экрана телефона клиента и получает подтверждение об успешности транзакции. Если платеж подтвержден, касса печатает чек, а деньги поступают на счет продавца через несколько дней.

Вячеслав Предыбайло, директор проектов «Эвотор», отметил: «Эвотор изначально был задуман как нечто большее, чем базовая касса. Мы создали полноценную экосистему для предпринимателей, которая включает в себя важный инструмент – собственный магазин приложений, где уже размещены более 200 различных приложений для развития бизнеса, и их количество постоянно растет. Новое решение по приему платежей Alipay способно увеличить выручку торговой точки, привлечь новых клиентов и повысить средний чек. Мы ожидаем интерес к функционалу у бизнесменов сегмента HoReCa, владельцев продуктовых, сувенирных магазинов и салонов красоты, которые часто посещают туристы из Китая».

Антон Липатов, операционный директор «Модульбанка», сказал: «В прошлом году Россию посетило рекордное количество китайских туристов - 1,5 млн человек. Для них Alipay – это привычный и удобный сервис, позволяющий сократить использование наличных в поездке. Предприятиям туристической инфраструктуры выгодно принимать оплату с помощью Alipay, так как это увеличивает средний чек китайских туристов и даёт конкурентное преимущество. Недавно мы стали первым партнером Alipay в России, а сейчас делаем следующий шаг - предоставляем возможность принимать оплату Alipay через кассовое решение наших партнёров».

Александр Ефанов, Генеральный директор TYME, сказал: «Растущее количество китайских туристов позволяет уверенно заявить, что привычный им способ оплаты приживется и в России. Мы ожидаем, что аналогичные сервисы будут развиваться и для граждан России, позволяя торговым точкам обходиться без покупки дорогостоящих POS терминалов для приема банковских карт».