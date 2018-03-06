Сбербанк представил виртуальный сервис по управлению дебиторской задолженностью

Сбербанк запустил новый сервис, позволяющий бизнесменам перевести процесс выставления и оплаты счетов онлайн и отслеживать дебиторскую задолженность в реальном времени.

«Сервис выставления счетов» доступен в новом интернет-банке для бизнеса Сбербанк Бизнес Онлайн. Он позволяет сформировать счет на оплату и отправить его клиенту в формате PDF мгновенно, без заполнения сложных форм в 1C или Microsoft Excel.

Все счета отображаются в личном кабинете сервиса, там же подсвечивается их актуальный статус. Предприниматели в реальном времени могут отслеживать состояние оплаты по выставленным ранее счетам и таким образом управлять дебиторской задолженностью.

Важная особенность сервиса: если плательщик также подключен к Сбербанк Бизнес Онлайн, он может оплатить такой счет нажатием одной кнопки — без повторного ввода реквизитов, который отнимает у плательщика время и создает угрозу возникновения ошибок.

«Выставление счетов — это ежедневная рутина для большинства предпринимателей, работающих в сфере В2В. Сервис выставления счетов поможет упростить и ускорить как процесс выставления, так и оплаты счета. Еще одним преимуществом сервиса является возможность управлять счетами и вести мониторинг дебиторской задолженности онлайн», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Сервис доступен по адресу https://invoice.sbbfm.ru/, подключиться к нему можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн».