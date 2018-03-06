«Банк ББР» защитил сетевую инфраструктуру с помощью Comparex

Comparex объявила о завершении проекта в «ББР Банке» по защите сетевой инфраструктуры с помощью решений от компании Fortinet.

Перед компанией стояли следующие цели: решение должно закрывать все текущие потребности с возможностью его масштабирования в случае возникновения новых задач, а также важным фактором для компании является оптимальная стоимость владения решения

Был проведен анализ решений на рынке межсетевых экранов, отобраны лидеры по данным международных тестовых лабораторий и исследовательских агентств. Далее выбранные решения были протестированы на предмет решения поставленных задач, качества обнаружения атак и вредоносного ПО в сетевом трафике. Была сделана оценка стоимости закупки решений и стоимости их владения в последующие годы.

В итоге сравнения всех показателей, выбор пал в сторону решения Fortigate от производителя Fortinet. Устройства комплексной безопасности FortiGate обеспечивают непревзойденную производительность и защиту, одновременно упрощая задачи администрирования сетевой инфраструктуры. Данное решение показало высокую эффективность в обнаружении, блокировке атак и вредоносного ПО. При этом стоимость решения и стоимость владения была ниже ближайших конкурентов.

«Выбор Comparex в качестве партнера обусловлен требованиями АО «ББР Банк»» к поставщику программного обеспечения – банку удобно работать с крупной компанией, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке и имеет многолетний опыт работы с солидными заказчиками. Мы надеемся на продолжение столь успешно сотрудничества», – отметил Сергей Агаев, генеральный директор Comparex.