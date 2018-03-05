Touch Bank запустил платежный сервис Google Pay в России

Touch Bank объявил о том, что клиентам банка, держателям карт международных платёжных систем Visa International и Mastercard Worldwide, стала доступна возможность совершать покупки при помощи мобильных устройств на базе ОС Android. В настоящее время, по данным банка, это самый современный бесконтактный способ оплаты покупок в интернете и мобильных приложениях, а также в торговых точках, поддерживающих технологии NFC.

Google Pay (предыдущее название Android Pay) – это сервис мгновенной, удобной и безопасной оплаты покупок с любого смартфона или планшета ОС Android на web-сайтах и в мобильных приложениях, поддерживающих бесконтактную оплату.. Google Pay также можно использовать в любых точках продаж, просто прикладывая NFC- смартфон к бесконтактному считывателю на кассе.

Удобство платёжного сервиса Google Pay заключается в отсутствии необходимости всегда иметь при себе платёжные карты или вводить данные карты при покупках в интернете. В случае использования сервиса Google Pay при совершении покупки информация о карте продавцу не предоставляется. Безопасность электронных платежей обеспечивается технологией токенизации - вместо карты клиента используется соответствующий токен.

Еще одним важным фактором удобства является лёгкая настройка мобильного сервиса, которая включает в себя следующие действия: скачать приложение Google Pay в Google Play, зарегистрироваться в данном приложении и добавить в приложение информацию о карте Touch Bank. После выполнения данных шагов смартфон готов для оплаты покупок.

«Всего за несколько лет бесконтактные платежи превратились из технологии будущего в базовый минимум для розничных банков. Возможность оплачивать товары и услуги смартфоном – это именно тот уровень сервиса, который ожидают клиенты digital-банка. Мы высоко оцениваем результаты проекта по подключению Touch Bank к платежному сервису Google Pay, который был реализован компанией Tieto. Совместно нам удалось пройти все этапы разработки и реализации проекта в кратчайшие сроки, и предоставить клиентам банка долгожданную возможность использовать смартфоны вместо кошелька», – отметил Сергей Можаев, руководитель дирекции развития банковских продуктов Touch Bank.

«Популярность платежей посредством мобильного устройства продолжает стремительно расти среди потребителей и банков. Банки являются предпочтительным поставщиком услуг мобильных платежей, как и поставщиком традиционных и надёжных финансовых услуг для клиентов. Использование приложения Google Pay для оплаты открывает широкие возможности для стимулирования и укрепления лояльности своих клиентов, а также усиливает позиционирование брэнда Touch Bank, как инновационной и смотрящей в будущее финансовой организации», – отметил директор Tieto Retail payments and Cards, Валдис Яновс.