Mastercard, «Картcтандарт» и Faktura.ru создали решение для сервиса бесконтактных платежей

Mastercard, процессинговый центр «Картстандарт» и провайдер дистанционных банковских сервисов Faktura.ru запустили продукт для внедрения банками собственных сервисов бесконтактной оплаты мобильным телефоном.

Решение на базе сервиса токенизации Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service, MDES), технологии Mastercard Cloud Based Payments (MCBP 2.0), технологической платформы ПЦ «Картстандарт» и экосистемы сервисов ГК ЦФТ позволяет банкам без участия сторонних провайдеров в кратчайшие сроки внедрить сервис бесконтактной оплаты мобильным телефоном. Используя его, банки смогут реализовывать собственные кастомизированные мобильные приложения на базе сервиса Faktura.ru для бесконтактных платежей с помощью смартфонов на ОС Android.

Чтобы начать использовать сервис бесконтактной оплаты на технологии MCBP 2.0, клиенту достаточно открыть в мобильном устройстве приложение своего банка, принять предложение подключиться к сервису и выбрать карту, которая будет к нему привязана. С помощью платформы токенизации Mastercard (Mastercard Digital Enablement Service, MDES) создается уникальный токен, используемый при бесконтактной оплате смартфоном.

Майя Глотова, директор ПЦ «Картстандарт» (ГК ЦФТ): «Бесконтактные платежи являются сегодня неотъемлемой частью и значимым драйвером развития финансовой отрасли. Для ЦФТ как поставщика комплекса технологических решений для банков важно, чтобы наши партнеры получали доступ ко всему спектру современных сервисов, в том числе имели возможность создавать собственные продукты, используя готовые промышленные платформы формата White label. Мы рады, что сегодня вместе с платежной системой Mastercard можем предложить российским банкам высокотехнологичное и легко реализуемое решение для внедрение собственных мобильных pay-продуктов».

Дмитрий Тартышев, Директор по развитию бизнеса цифровых платежей Mastercard в России: «Mastercard уже более 20 лет работает в России, мы делаем все возможное для того, чтобы ведущие платежные технологии были доступны на этом рынке. Мы первыми внедрили здесь бесконтактную технологию оплаты и картами, и мобильными телефонами, первыми запустили на этом рынке свою платформу токенизации. С решением, которое становится доступным сегодня, открывается еще одна новая возможность для того, чтобы российские банки могли развивать свой бизнес, предложив своим клиентам современное решение для простой, удобной и безопасной безналичной оплаты смартфоном».