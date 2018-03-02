Получить полный доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, «Почта Банк» Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и «Тинькофф Банка» возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru). Сервис оказывается банками бесплатно.

В ходе работ была проведена интеграция информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА предоставляет пользователю единую учетную запись для доступа к множеству государственных информационных систем, в том числе, на Единый портал госуслуг.

С помощью подтвержденной учетной записи можно получить все государственные услуги, оказываемые в электронном виде: записать ребенка в детский сад или школу, проверить размер пенсионных накоплений, зарегистрировать автотранспорт, оплатить госпошлины, штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, получить или поменять паспорт и многое другое.

Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера «Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг» в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе, подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах Президента РФ (услуга реализована Минкомсвязи РФ и ЦИК РФ и доступна до 12.03.18 включительно).

Услугу «Подтверждение учетной записи Госуслуги» в интернет-банке и мобильном банке «Почта Банка» Онлайн можно найти в категории «Госуслуги» раздела «Платежи и переводы», в Интернет-банке «Тинькофф Банка» – в категории «Госуслуги» раздела «Платежи».

«Возможность подтвердить учетную запись на Едином портале через онлайн-банкинг делает госуслуги более доступными, в том числе, для людей, проживающих в удаленных районах. Новый сервис обеспечивает доступ к госуслугам в режиме онлайн, без посещения Центра обслуживания или получения по почте кода подтверждения личности. Банки-участники проекта, в свою очередь, могут рассчитывать на расширение клиентской базы за счет предоставления на своих Интернет-витринах популярных госуслуг», - отметил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству «Ростелеком».

В 2017 г. через Единый портал было оказано около 1,3 млрд госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Для получения большинства из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой сегодня составляет порядка 60% пользователей Единого портала госуслуг – более 40 млн. граждан.