Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана

Uniteller совместно с «Оптима Банк» запускает онлайн-платежи на рынке интернет-эквайринга и устройств самообслуживания в Кыргызской Республике. Теперь весь перечень услуг можно оплатить в режиме онлайн с помощью банковских карт VISA.

«Оптима Банк» (Оптима Банк) - ведущий банк Кыргызской Республики, который является ключевым партнером процессинговой компании Uniteller на рынке интернет-эквайринга и самообслуживания в Кыргызстане.

Каждый год рынок онлайн-продаж увеличивается более чем на 20%. Весь рынок Средней Азии для e-commerce составляет 27,3 млн человек, где на долю Кыргызстана приходится около 7%, а это более 2 млн человек.

Рост числа интернет-пользователей также неуклонно растет. По данным аналитиков, число интернет-пользователей в Кыргызстане на начало 2017 года достигло 5,24 млн, что составляет более 85 % кыргызстанцев.

Общее число банковских платежных карт в обращении в Кыргызстане с каждым годом увеличивается примерно на 37%.

Директор по региональному развитию Uniteller Нияз Шарипов отметил: «Объем интернет-эквайринга и устройств самообслуживания Республики Кыргызстан динамично растет с каждым годом. И мы были рады найти партнеров в лице «Оптима Банка», чтобы предложить потребителю в Республике Кыргызстан наши услуги: все современные виды платежей в интернете и устройствах самообслуживания, предоставление личного кабинета, фрод-мониторинг и многое другое».

Управляющий директор «Оптима Банк» Ильгиз Садыралиев сказал: «В «Оптима Банк» услугу интернет-эквайринга мы активно стали развивать с ноября 2017 года и сегодня отмечаем достаточно хорошую динамику. Благодаря сервису процессинговой компании Uniteller мы совершенствуем механизм функционирования компаний в Кыргызстане за счет инноваций в сфере рынка эквайринга».

Генеральный директор Uniteller Алексей Богаткин отметил: «Сервис процессинговой компании Uniteller - это инновационный продукт. Мы накопили существенный опыт как в области частного бизнеса, так и госсекторов, что позволяет нам применять данный опыт для цифровизации на рынках других стран. Разработка инновационных платежных продуктов и выход на международные рынки являются частью глобальной стратегии компании Uniteller».