Сбербанк запустил «Кредитный конструктор» для среднего и крупного бизнеса

Сбербанк запустил онлайн-сервис «Кредитный конструктор», который позволяет корпоративным клиентам на базе предодобренного банком предложения сконструировать собственный кредитный продукт с необходимыми параметрами.

Сервис доступен через интернет-банк Сбербанк Бизнес Онлайн. Процесс оформления кредита в онлайн-конструкторе проходит в три шага. Шаг первый — выбор кредитного продукта и его параметров в рамках предварительно одобренных банком условий: суммы кредита, срока возврата, графика погашения, порядка заключения кредитного договора и так далее. Шаг второй — подтверждение условий. На этом этапе пользователь знакомится со всей информацией о ставке, ковенантах, обеспечении, дополнительных платах и комиссиях. Третий шаг — оформление заявки в электронном виде.

«Онлайн-сервис "Кредитный конструктор" — это новый подход к кредитованию, — отметил директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов. — Пользователь не теряет время на поиски подходящего предложения, подбор условий и оформление бумаг. Чтобы заявка поступила на рассмотрение в банк, ему нужно лишь выбрать необходимые параметры кредитного продукта (при этом ставка рассчитается динамически) и отправить автоматически сформированную форму заявки. У сервиса простой и понятный интерфейс с минимальным числом полей для выбора или заполнения и подсказками для пользователей».

Внедрение сервиса – очередной шаг к полностью автоматизированному кредитному процессу для корпоративных клиентов, который позволяет существенно облегчить взаимодействие с банком, сделать его максимально удобным для клиентов и эффективным для банка.