Зарубежные звонки в «Бинбанк» через мобильное приложение стали бесплатны

«Бинбанк» объявил о том, что в обновленной версии мобильного банка «Бинбанк online 2.0» появилась функция онлайн-звонка через интернет в контакт-центр банка. Клиенты могут в любой момент связаться с представителем банка бесплатно: вызов идет через интернет-канал, а не через сотового оператора.

Подобная связь с банком доступна из любой точки мира, где есть интернет. Бинбанк выделил отдельную линию, чтобы минимизировать время ответа оператора на онлайн-звонки.

«Ранее в нашем мобильном банке была реализована возможность круглосуточной связи с консультантами банка с помощью чата. Звонки через интернет – следующий завершенный этап в рамках развития мультиканальной системы коммуникаций с клиентами через дистанционные каналы обслуживания», – отметил начальник отдела мобильных сервисов «Бинбанка» Алексей Курзяков.

Онлайн-звонки позволяют получить ту же информацию, что и традиционные способы связи с банком. Клиент сможет проконсультироваться по всем интересующим его вопросам, к примеру, уточнить информацию по продуктам и услугам, своим счетам и картам.

Функция онлайн-звонков реализована в мобильных приложениях «Бинбанка» для iOS и Android. Чтобы иметь возможность пользоваться сервисом, нужно обновить приложение «Бинбанк online 2.0» до последней версии. Кнопка онлайн-звонка находится в разделе контактов с банком.