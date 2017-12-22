Citi открывает API российским разработчикам

Citi объявил об усилении работы с российскими финтех-компаниями через открытие API портала (API – интерфейс программирования приложений). Благодаря использованию готового кода систем банка платформа поможет разработчикам создавать приложения и интегрировать сервисные решения для розничных клиентов Citi в России.

На площадке https://sandbox.developerhub.citi.com/ собрана детальная техническая информация о тех API, которые уже разработаны Citi для российского рынка, а также других стран. Для подключения к сервису финтех-компаниям необходимо подать заявку на регистрацию, изучить API и отправить идеи по интеграции своих продуктов и решений с сервисами Ситибанка на адрес citibank.russia.api@citi.com. После предварительной внутренней оценки компании смогут реализовать лучшие решения, став партнерами банка.

Елена Скурятина, руководитель управления развития и поддержки электронного бизнеса Ситибанка, отметила: «В конце прошлого года Citi открыл API-портал для Сингапура, США и Австралии, и мы рады, что теперь Citi Россия предоставляет такую возможность российским разработчикам. Мы видим, насколько активен этот сегмент ИТ-рынка в России и считаем необходимым предложить российским финтех-компаниям возможность работы с такой качественной аудиторией как наша через предоставление ей самых современных финансовых сервисов».