Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber

Банк «Восточный» усовершенствовал функции своего чат-бота в популярных мессенджерах для смартфонов Telegram и Viber. Виртуальный помощник уже более года в режиме реального времени принимает заявку на кредит, показывает на карте ближайший офис и банкомат, информирует об актуальных курсах валют и дает другие полезные советы.

Теперь клиенты банка получили новые возможности запрашивать в чате баланс и мини-выписку по дебетовым или кредитным картам, а также их реквизиты; узнавать минимальный обязательный платеж и наличие просроченной задолженности по кредитной карте; получать информацию о размере платежа и наличии просроченной задолженности по кредиту; заблокировать свою карту.

Для всех пользователей стал доступен функционал назначения встречи в отделении банка. Этот сервис позволяет максимально экономить время и избегать длительного ожидания в очереди к специалисту.

Отправив в чат информацию о своем местоположении, клиенту нужно только выбрать из предложенных вариантов максимально удобное именно ему время.

«Восточный» интенсивно развивает новые мобильные каналы коммуникации с клиентами. В частности, чат-бот банка в Viber помогает уже почти десяти тысячам активных подписчиков и вошел в топ приложений Viber’а», ‒ отметил директор цифрового бизнеса банка «Восточный» Алексей Казаков.

Чат-боты «Восточного» можно скачать по ссылкам в Телеграм и Вайбер.