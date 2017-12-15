Сбербанк запустил образовательный курс по технологии блокчейн

В академии технологий и данных корпоративного университета Сбербанка стартовала образовательная программа по изучению технологии блокчейн. Программа призвана повысить уровень вовлеченности руководителей банка в проекты, связанные с блокчейном и максимально эффективно использовать эти технологии в работе Сбербанка.

Курс включает в себя, в частности, обзор основных блокчейн-фабрик и платформ, возможности блокчейна применительно к финансовому рынку, правовые и регулятивные аспекты применения блокчейна, обзор криптоэкономики. Во время обучения слушатели также разбирают кейсы из финансовой и банковской отрасли, и изучают блокчейн-проекты Сбербанка.

В конце ноября Сбербанк стал организатором проведения первой в истории российской банковской практики пилотной платежной блокчейн-транзакции с применением платформы IBM Blockchain на базе HyperLedger Fabric.

«Мы видим большой потенциал для развития технологии блокчейн в разных областях экономики и активно работаем с корпоративными клиентами, государственными органами и финансовыми институтами по внедрению решений на базе блокчейна, — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Сбербанк реализует всё большее количество проектов с использованием блокчейна, поэтому от наших руководителей требуется ещё большее вовлечение в эту сферу. Сейчас образовательная программа по основам технологии блокчейн предназначена только для внутреннего использования, но мы рассматриваем возможность в дальнейшем делиться нашими знаниями и опытом с профессиональным сообществом».