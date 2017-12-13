Сбербанк получил сертификат соответствия уровня кибербезопасности международному стандарту ISO/IEC 27001:2013

Сбербанк стал первым банком в России, чей центр управления кибербезопасностью (Security Operation Center – SOC) сертифицирован Британским институтом стандартов (BSI) на соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2013.

«Современный мир предъявляет высокие требования к цифровым компаниям, прежде всего, в области кибербезопасности, — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Качество и доступность цифровых услуг напрямую зависит от способности эффективно противодействовать киберугрозам. Поэтому Сбербанк считает это направление одним из стратегически значимых. Сертификат подтверждает, что наши процессы мониторинга и реагирования на кибератаки соответствуют международным требованиям. Это позволяет нам уже сегодня обеспечить защиту ИТ-платформы на уровне мировых лидеров, а в перспективе — и всю цифровую экосистему Сбербанка».

Стандарт ISO/IEC 27001:2013 определяет требования к созданию, внедрению, обслуживанию и постоянному совершенствованию системы управления информационной безопасностью организации. Он также включает требования к оценке и обработке рисков информационной безопасности, адаптированных к потребностям организации. Разработчиком стандарта является Международная организация по стандартизации (ISO), одним из аккредитованных органов по сертификации выступает Британский институт стандартов (BSI).