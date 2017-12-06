Банк «Открытие» начал новый проект открытого API для корпоративных клиентов

Банк «Открытие» объявил о начале нового проекта по разработке открытого API для корпоративных клиентов. До конца 2017 года в пилотном режиме у клиентов будет возможность осуществлять рублевые платежи, получать выписки за прошедшие периоды и в режиме онлайн запрашивать информацию о текущих движениях по счету.

В дальнейшем планируется реализовать обмен документами валютного контроля, валютного перевода, конверсионные операции, работу с депозитными и кредитными продуктами, акцепт платежей, обмен данными по зарплатным проектам.

«Технологии открытого API – это базовый канал взаимодействия между клиентами и банками нового поколения, на который будут мигрировать банки. Сегодня одна из основных потребностей клиентов в сегментах крупного и среднего бизнеса – оптимизация расходов на банковские сервисы и получение банковских услуг в максимально удобной и настроенной именно под себя форме, чего не позволяют традиционные системы дистанционно-банковского обслуживания, – отметила Мария Субботина, управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка «Открытие». – Сотрудники наших клиентов, которые будут использовать решения прямой интеграции, работая в своих внутренних системах, смогут автоматически формировать платежи и выписки по счетам, а в дальнейшем и отправлять все виды документов в банк, что сводит к абсолютному минимуму дополнительное время на работу с банком. Для крупных компаний, которые делают сотни платежек в день и отправляют документы на сотни страниц, прямая экономия издержек может достигать десятки, а возможно и сотни миллионов рублей».

Принять участие в пилотном использовании сервиса открытых API может любой корпоративный клиент сегментов среднего и крупного бизнеса банка «Открытие».

Для участия в проекте клиенту банка «Открытие» необходимо обратиться к своему клиентскому менеджеру. Тем, кто не являетеся клиентом банка «Открытие» и/или представляет независимых разработчиков, для участия в проекте необходимо отправить запрос проектной команде на адрес API-pilot@open.ru.