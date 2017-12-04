R-Style Softlab интегрировала свои системы ДБО с продуктами «КриптоПро»

R-Style Softlab завершила интеграцию своих систем дистанционного банковского обслуживания InterBank RS и InterBank Start с новыми версиями продуктов компании «КриптоПро» — разработчика средств криптографической защиты информации и электронной подписи. Данная доработка позволит использовать в системах ДБО новый стандарт электронной подписи в соответствии с ГОСТ Р 34.10-2012, обязательный к применению с 01 января 2019 года.

Одновременно с внедрением нового стандарта электронной подписи были выполнены работы по интеграции продуктов InterBank Start и InterBank RS с новой версией программно-аппаратного комплекса «КриптоПро УЦ» версии 2.0.

«ПАК КриптоПро УЦ — первый в РФ специализированный программно-аппаратный комплекс, успешно прошедший сертификационные испытания и получивший сертификат соответствия ФСБ России. Версия 2.0 вобрала в себя весь продолжительный опыт эксплуатации средств удостоверяющих центров и на настоящий момент является оптимальным средством автоматизации деятельности удостоверяющих центров. Свидетельством отличных эксплуатационных характеристик ПАК КриптоПро УЦ является его широкое применение как органами государственной власти и местного самоуправления, так и субъектами малого, среднего и крупного бизнеса всех отраслей», - сказал заместитель генерального директора компании «КриптоПро» Игорь Курепкин.

В ходе проекта в системах реализован современный плагин, предназначенный для создания и проверки электронной подписи (ЭП) на веб-страницах с использованием СКЗИ «КриптоПро CSP». Новый плагин адаптирован для работы в наиболее распространенных веб-браузерах.

«В первую очередь обновление коснулось InterBank Start, поскольку пользователи этого продукта в подавляющем большинстве отдают предпочтение именно СКЗИ компании «КриптоПро», а затем аналогичная возможность появилась в InterBank RS, — отметил директор департамента систем электронного банковского обслуживания R-Style Softlab Вячеслав Алексеев. — Расширение линейки поддерживаемых нашими ДБО-системами средств криптозащиты информации способствует улучшению конкурентных качеств ПО и обеспечению безопасной работы конечных пользователей».

ГОСТ 34.10-2012 (полное название: «ГОСТ Р 34.10-2012. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи») — российский стандарт, описывающий алгоритмы формирования и проверки электронной цифровой подписи. Принят и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 августа 2012 года № 215-ст вместо ГОСТ Р 34.10-2001. До ГОСТ Р 34.10-2001 действовал стандарт ГОСТ Р 34.10-94.