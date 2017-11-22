«Неолант» разработает Единую платформу внешнего взаимодействия для ЦБ РФ

«Неолант» и «Фактор-ТС» приступили к реализации проекта по разработке Единой платформы взаимодействия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) со всеми типами внешних абонентов – от рядовых участников финансового рынка до иностранных регуляторов и международных организаций.

Целями создания Внешнего портала являются: снижение издержек в процессах сбора отчетности и обмена данными с поднадзорными организациями; упрощение распространения информации среди участников финансового рынка; ускорение создания новых информационных потоков для взаимодействия с внешними организациями.

Создание Внешнего портала должно обеспечить решение следующих задач: унификацию и автоматизацию процесса обмена юридически значимой информацией в электронном виде с участниками финансового рынка (кредитные организации, не кредитные финансовые организации, фонды обязательного пенсионного страхования) с минимизацией бумажного документооборота; распространение информации в электронном виде среди участников финансового рынка; взаимодействие с сервисами электронного правительства; предоставление возможности взаимодействия с внешними организациями и провайдерами сервисов для ИТ-систем и платформ Банка России; предоставление возможности внешним абонентам обмениваться финансовой и другой информацией с другими внешними абонентами с использованием ИТ-инфраструктуры Банка России; обеспечение эффективной разработки и внедрения новых сервисов и интерфейсов взаимодействия с внешними абонентами и их системами; возможность постепенного вывода из эксплуатации устаревших сервисов путем реализации их функциональности во Внешнем портале; обеспечение безопасности электронного взаимодействия между Банком России и внешними абонентами.

«Внешний портал является центральным элементом Единой платформы внешнего взаимодействия - одной из целевых прикладных платформ, определенных в Стратегии ИТ Банка России на 2016 – 2020 годы. Он предназначен для обеспечения единой точки входа в рамках осуществления информационного взаимодействия Банка России со всеми типами внешних абонентов – от рядовых участников финансового рынка до иностранных регуляторов и международных организаций. Поэтому к Внешнему порталу предъявляются повышенные требования к производительности и безопасности, а также к универсальности – портал должен не только обеспечить работу с большим объемом существующих информационных потоков, но и позволить без доработки программного кода простыми действиями административного персонала проектировать и добавлять новые информационные потоки»,– отметил Игорь Кузьмичев, директор дивизиона информационных систем ГК «Неолант».

«Проект Банка России отличается высоким уровнем сложности за счёт необходимости следовать одновременно и требованиям нормативной документации отрасли, в которой Банк является регулятором, и мировым стандартам проектирования интерфейсов - для обеспечения максимального удобства пользователей. Наша команда несет ответственность перед всеми потенциальными участниками информационного взаимодействия с Центральным банком Российской Федерации в части создания сервиса, значительно расширяющего спектр оказываемых услуг в рамках концепции e-Government», – сказал Сергей Никитин, руководитель проекта ГК «Неолант».

В рамках проекта специалистами ГК «Неолант» будет реализован ряд технологических и функциональных подсистем (ТПС и ФПС) Внешнего портала: ТПС Личный кабинет; ТПС Внешний шлюз; ФПС обмена информацией об активах; ФПС сбора отчетности; ФПС направления предписаний (требований, запросов); ФПС рассылки информации Росфинмониторинга.