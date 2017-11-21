«Модульбанк» запустил сервис по отбеливанию бизнеса

«Модульбанк» представил решение, которое поможет половине компаний не нарушить требования и избежать блокировок счета.

За этот год около полумиллиона компаний попало в «черные списки» банков. По прогнозам, в 2018 году количество заблокированных счетов может увеличиться почти вдвое.

Услугой «Белый бизнес» сможет воспользоваться любая компания, не только клиент «Модульбанка». Она позволит избежать блокировки счета благодаря прогнозу рисков и рекомендациям по их снижению.

Система мониторит 17 ключевых рисков из-за которых бизнесу обычно закрывают счет. В их числе - процент налогов от оборота, чистоплотность контрагентов, с которыми работает компания, количество и объемы переводов физическим лицам, снятия наличных, и др. Затем каждый клиент получит четкие рекомендации по снижению обнаруженных рисков.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, клиентам «Модульбанка» достаточно выбрать ее в своем личном кабинете. Услуга доступна в бесплатном режиме, но в таком случае проанализирована будет только часть показателей. Доступ к полной версии анализа и рекомендациям можно оформить за 3 тысячи рублей в месяц.

Клиенты других банков могут загрузить выписку в формате 1С по всем счетам своей компании на сайте проекта и оставить свои контактные данные. Для них «Белый бизнес» доступен с 1 декабря. Стоимость услуги для них составит 5 тысяч рублей единовременно за отчет за последние 6 месяцев.

«Банки лучше любых бухгалтеров понимают, какие требования должны выполняться, чтобы компания имела хорошую репутацию. Логично, если именно банк предложит услугу по такому анализу, поможет компаниям не совершать ошибок. Тем более мы не классический банк и активно развиваем не только традиционные банковские услуги», - сказал председатель правления Модульбанка Андрей Петров. По его словам, обнальщикам услуга не поможет, поскольку заставит их сделать компанию прозрачной и будет им экономически невыгодной.

По прогнозам «Модульбанка», в течение года услугой воспользуется не менее 100 тысяч компаний. Клиенты «Модульбанка» могут воспользоваться услугой уже сегодня.