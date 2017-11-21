Интернет-банк розницы ВТБ вошел в топ3 рейтинга Usability

Usability представила результаты юзабилити-рейтинга интернет-банков. В исследовании приняли участие 15 крупнейших российских кредитных организаций. Интернет-банк розничного бизнеса ВТБ вошел в топ3 рейтинга.

При проведении исследования эксперты Usability учитывали три критерия качества интернет-банка — функциональность, удобство интерфейса и доступность для людей с ограниченными возможностями. Для оценки удобства проводилось юзабилити-тестирование. При этом учитывалось не только наличие определенных функций в приложении, но и их востребованность среди пользователей. По результатам комплексного исследования интернет-банк розничного бизнеса ВТБ занял третье место.

«В эпоху активного развития мобильных технологий и роста популярности мобильного банка интернет-банк остается основным каналом для совершения операций на крупные суммы. Кроме того, к интернет-банку клиенты чаще обращаются при необходимости подумать и оформить услугу или провести операцию не спеша, - отметила начальник управления развития цифровых каналов ВТБ Елена Дегтева. - На сегодняшний день в топ5 наиболее часто совершаемых операций в интернет-банке входят оплата налогов и других государственных платежей, обмен валюты, оплата паевых инвестиционных фондов и пополнение брокерских счетов, переводы в пенсионные фонды».

Весной 2017 года розничный бизнес ВТБ полностью обновил свой интернет-банк. Редизайн интернет-банка стал завершающим этапом в процессе модернизации всех дистанционных каналов банка. В новой версии была полностью переработана эргономика интернет-банка и реализованы новые возможности, которые позволяют клиентам забыть про визиты в офис: мгновенные переводы по номеру мобильного телефона, возможность досрочно погашать кредиты (частично или полностью), бесплатное пополнение карт банка с карт других банков (Р2Р-переводы), автоплатежи по порогу баланса за сотовую связь.

В разделе «Оплата услуг» стали доступны популярные платежи, а сквозной поиск в разделах «Оплата услуг», «Переводы» и на главной странице позволяет найти любую операцию или поставщика услуги по наименованию. Созданные клиентами шаблоны теперь видны на главной странице – таким образом, совершать операцию стало можно в два клика. В новом интернет-банке также появился раздел «Витрина», в котором клиент получил возможность ознакомиться с персональными предложениями банка, оформить кредитные и сберегательные продукты.

«За прошедший год интернет-банк розничного бизнеса ВТБ существенно улучшился, благодаря чему с четырнадцатого места в рейтинге удобства он переместился сразу на третье. За счет отказа от виджетов гораздо понятнее стало представление информации о счетах и картах на главном экране. Существенно улучшилась выписка: все операции описаны на «человеческом», а не «машинном» языке, и любую операцию пользователь может повторить, - прокомментировал коммерческий директор Usabilitylab Дмитрий Силаев. - Большинство улучшений основано на наших рекомендациях, которые были представили банку по результатам прошлогоднего исследования. Когда наши рекомендации приносят участникам рейтинга такую ощутимую пользу, мы чувствуем заслуженную гордость».

Нововведения высоко оценили не только представители профессионального сообщества, но и клиенты розничного бизнеса ВТБ. За год число активных пользователей интернет-банка выросло на треть и составило 2 млн, количество совершаемых операций в квартал также увеличилось на 30% - до 8,5 млн шт.