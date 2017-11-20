Сбербанк запустил автоматизированный сервис оплаты налогов для ИП

Сбербанк объявил о запуске нового сервиса для индивидуальных предпринимателей, который полностью автоматизирует оплату налогов и взносов.

Теперь индивидуальным предпринимателям, использующих упрощенную систем налогообложения, можно будет уделять меньше времени на ведение бухгалтерии. Все налоги и взносы будут рассчитываться автоматически — пользователю останется только подтвердить платёж, получить готовую декларацию и отправить её через интерфейс нового сервиса, не посещая офис налоговой службы.

Также «Бухгалтерия для ИП» формирует книгу учёта доходов и расходов и напоминает о приближающихся налоговых событиях.

«Мы подготовили полностью автоматизированный инструмент, который освобождает индивидуальных предпринимателей от рутинной задачи ведения бухгалтерии, – отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. – Предпринимателям, которые используют упрощенную систему налогообложения, достаточно сделать несколько кликов для подготовки и сдачи отчета, а для остальных клиентов у нас есть полнофункциональный облачный сервис и аутсоринг».