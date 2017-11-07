«Промсвязьбанк» приступил к электронному обмену данными с ПФР

R-Style Softlab объявила о внедрении ИТ-решения для электронного обмена данными с Пенсионным фондом России — «RS-Connect. Обмен с ПФР» в «Промсвязьбанке» (ПСБ). С помощью веб-модуля, разработанного компанией R-Style Softlab, в ПСБ автоматизированы процессы получения, обработки и хранения поступающей от ведомства информации о социальных выплатах гражданам, а также проведения и учета операций по возврату средств в Пенсионный фонд.

Запуск нового решения позволит «Промсвязьбанку» расширить спектр услуг для клиентов. Внедрение в кредитной организации специализированного «коннектора» для обмена с ПФР также решает сложную задачу обработки разнородных (с неполным или избыточным набором реквизитов) файлов, поступающих из разных отделений Пенсионного фонда.

«Наладить качественное обслуживание граждан с применением обмена данных с ПФР в полном объеме невозможно без подключения технологий, — отметил Андрей Овсянников, вице-президент по информационным технологиям «Промсвязьбанка». — Мы рады, что сотрудничество с R-Style Softlab способствует осуществлению наших масштабных бизнес-целей».

«Проект примечателен тем, что результатом внедрения ИТ-системы стало повышение скорости принятия решений по поступающей от ПФР информации вследствие значительного сокращения трудоемкости обработки сотрудниками банка слабо формализованных данных ПФР, — отметил Лев Френкель, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Специалисты компании подстроили «коннектор» под особенности обмена со всеми отделениями Пенсионного фонда, с которыми взаимодействует финансовая организация».

R-Style Softlab последовательно вводит в эксплуатацию в банке программное обеспечение, входящее в линейку RS-Connect, согласно подписанному в конце прошлого года контракту о реализации онлайн-взаимодействия кредитной организации с ГИС ЖКХ, ПФР, ФССП, ФНС, ГИС ГМП и другими государственными информационными системами и госструктурами.