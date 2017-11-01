«Сбербанк» запустил онлайн-сервис Best of Business Partners для участников ВЭД

Best of Business Partners — это открытая бесплатная площадка для поиска участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и всех задействованных услуг. Любой желающий может разместить свою услугу или товар, сопроводительные материалы, ссылки, которые помогут продать свою услугу и найти надежного партнёра в любой точке мира.

Сервис предоставляет возможность выбрать или заказать услуги, не запрещенные международным законодательством: от встречи в аэропорту и текстового перевода до перевозки партии товара из одной страны в другую и консалтинга.

«Мы много общаемся с предпринимателями и видим, что им необходима площадка, которая поможет с выходом на международный уровень или укрепить свои позиции за рубежом, — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Наш новый сервис Best of Business Partners значительно упрощает для предпринимателей поиск зарубежных партнёров и позволяет им сконцентрировать время и энергию на развитии своего бизнеса».