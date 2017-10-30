ВТБ запустил онлайн-чат со специалистами контакт-центра

Чат позволяет обмениваться с операторами текстовыми сообщениями и изображениями. Также у розничных клиентов появилась возможность совместно со специалистом дистанционно заполнить заявку на рефинансирование, получение кредита наличными и кредитной карты. Новая услуга позволит клиентам круглосуточно получать помощь и ответы на все интересующие вопросы, а также экономить время при обращении в банк.

«Мы видим, как меняется модель коммуникаций наших клиентов — все больше из них отдают предпочтение онлайн-общению в мессенджерах и чатах. Запуская сервис «Чат с банком», мы предлагаем им новый канал с привычно высоким уровнем качества обслуживания», — комментирует руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Наталья Смирнова.

Сервис доступен для пользователей мобильного приложения на операционной системе iOS, а также на сайте банка. До конца 2017 года онлайн-чат должен также заработать и в интернет-банке. При этом в дистанционном канале также будет реализована возможность демонстрации оператором контакт-центра документов и совместной работы специалиста банка и клиента.